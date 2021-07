L'Istituto Marone si aggiudica il progetto contro il consumo di alcol tra i giovani

Si è svolto online l’incontro “Sono figo: io dico no”, una iniziativa del Rotary Club Avellino ideata e organizzata dal Presidente Avv. Olindo Paolo Preziosi, supportata dalla Rotary Foundation che mira a sensibilizzare i giovani contro il consumo di alcol.

L’incontro, a cui ha partecipato il Sindaco di Avellino, Gianluca Festa, è stato seguito in diretta Youtube sul canale di Rotary Club Avellino (link QUI).



E’ intervenuto il Dott. d’Onofrio, Dirigente Medico di Neurologia di 1° Livello e responsabile del Centro Cefalee AO Moscati di Avellino, socio del RC Avellino, che ha discusso sui problemi legati al consumo di alcol soprattutto tra i giovanissimi e ha risposto alle domande di tutti i partecipanti.

Il progetto ha coinvolto moltissime Scuole Secondarie della Città di Avellino, che hanno preso parte all’iniziativa producendo cartelli e video con slogan per motivare giovani a rinunciare all’alcol.

I lavori realizzati sono tutti visibili ai link QUI e QUI.



Il progetto:

I giovani sono letteralmente circondati da occasioni e situazioni che li istigano a bere. Hanno a disposizione alcolici 24 ore su 24, in barba alla legge che impedisce di venderli ai minorenni.

Spesso i ragazzi non hanno idea di quali danni l’alcool può causare se consumato prima dei 21-22 anni. Si possono avere alterazioni degli equilibri ormonali che potrebbero anche predisporre all’osteoporosi. L’alcool nei giovani non viene metabolizzato correttamente, favorisce sofferenza epatica precoce e apre la strada anche all’abuso di altre sostanze, per non parlare del fatto che rende più probabili gli incidenti stradali.

Quando poi si arriva ai casi di coma etilico o di ubriacature pesanti, si verificano microtraumi a livello cerebrale che nei giovani, il cui cervello è ricchissimo di neuroni, hanno effetti particolarmente negativi.

La soluzione? Probabilmente la soluzione non sta né nel lassismo né nel proibizionismo.

Da qui nasce il progetto: “Sono Figo, IO DICO NO” ideato dal Presidente del Rotary Club Avellino Avv. Olindo Preziosi.

Il progetto pilota nasce ad Avellino per poi essere riproposto a livello nazionale.

Video vincitore:

https://www.instagram.com/tv/CLG7rNTgIRT/?utm_medium=copy_link.

Intervento di Alessandro Preziosi:

https://www.instagram.com/tv/CNXdE45KPoH/?utm_medium=copy_link.