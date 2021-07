Per la realtà di Mirabella Eclano incetta di riconoscimenti

Tornano a casa con un bilancio più che positivo le allieve e le maestre del Centro Studi Danza “Olympia”, dopo la partecipazione alla quarta edizione dello Stabia Summer Dance. La realtà tersicorea diretta da Valeria Lanzara e M.Rosaria Carifano, operativa presso le sale della prestigiosa struttura Il Carro Sporting Club di Mirabella Eclano, ha fatto incetta di riconoscimenti nel corso dell’intensive workshop che si è tenuto dal 3 al 5 luglio a Castellammare di Stabia, con la direzione organizzativa di Demis Autellitano e Carla Palumbo e la possibilità di frequentare lezioni con maestri di fama internazionale come Kledi Kadiu, Mauro Mosconi, Marco Auggiero e tanti altri.

Tutte le allieve della scuola che hanno preso parte alla kermesse (Katrin Calò, Simona Minichiello, Ludovica Altavilla, Gaia Iannella e Martina Graziosi) sono state insignite di una borsa di studio per la prossima edizione dell’importante manifestazione “Don’t stop dance”, in programma a Salerno il prossimo inverno. Ma non è finita qui: la direzione artistica dello Stabia Summer Dance ha voluto donare un’altra borsa di studio per riconfermare all’edizione 2022 dell’evento le allieve del corso intermedio, Katrin e Simona. Quest’ultima ha fatto tris, portando a casa un’ulteriore borsa di studio per gli stage del “Tauria Dance in tour”.

Continua, così, il meritevole percorso di questa giovane ma ormai affermata scuola di danza irpina. Già la presenza di queste piccole ballerine alla manifestazione è stata, a sua volta, frutto di un premio: nel febbraio 2020, alla vittoria del Primo Posto nella categoria “Contemporaneo” Young al concorso “Danza is dance” di Pagani (SA), con la coreografia “Nuvole Bianche” curata dalla maestra Valeria Lanzara, si aggiunse il conseguimento della borsa di studio per la partecipazione all’edizione di quell’anno dello Stabia Summer Dance, poi rimandata a causa dell’emergenza covid. Per fortuna, la possibilità di usufruire di questa splendida occasione, almeno per una parte delle ragazze, e di ottenere così altri lodevoli risultati, è stata solo posticipata e non annullata.