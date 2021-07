Per le domande la scadenza è fissata al 22 luglio

E’ stato pubblicato il bando per l’affidamento degli incarichi di insegnamento per il Corso di Laurea in Infermieristica a.a. 2021/2022 - Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli- attivato presso l’AORN SG Moscati di Avellino

- Scadenza ore 12:00 del 22/07/2021

Il bando con lo schema di domanda è pubblicato su sito dell’Azienda AORN Moscati raggiungibile al seguente link