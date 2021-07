Continua l'iniziativa di orientamento per i giovani

Pubblichiamo la nota di Giovani2030, riguardante l’iniziativa “Open Doors”.

Il 20 marzo 2021, la Ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone e il Ministro per l’Istruzione Patrizio Bianchi hanno lanciato l’iniziativa “Open Doors – Diamo futuro alle nuove generazioni”. L’evento è stato supportato dalla Rai e trasmesso in diretta sul portale web di Rai Scuola, presentato da Emma D’Aquino e moderato da Giordano Fatali.

Open Doors ha un grande obiettivo: quello di costruire un sistema di orientamento per i giovani, che già negli anni della scuola potranno informarsi su mestieri e professioni attuali e ancora da inventare.

Un’idea, un progetto, un dovere verso di te e la tua generazione: “Open Doors – Diamo futuro alle nuove generazioni” trova la risposta ai tuoi interrogativi sul mondo del lavoro e della formazione professionale.

Quali saranno le professioni del futuro? Te lo diranno gli oltre 30 amministratori delegati e 60 manager delle più importanti aziende italiane e internazionali con sede in Italia. Come? Con 22 webinar gratuiti divisi in 11 date, tra giugno e novembre 2021.

Tra i grandi manager che hanno aderito ci sono quelli di queste grandi aziende: Ferrero, Sogei, Enel, Terna, Cisco, Microsoft e Cassa Depositi e Prestiti. Tutti loro ti racconteranno il proprio percorso di lavoro, esperienza e formazione, puntando la lente sulle tendenze nel futuro.

Open Doors, il collegamento ideale tra il mondo dell’istruzione e quello professionale, è ufficialmente aperto!

Guarda qui l’evento del 22 giugno, che ha avuto come ospite Silvia Candiani, Country General Manager Microsoft.

Hai perso i webinar precedenti, e vuoi sapere come recuperarli?

Il primo si è tenuto il 7 giugno, e ha visto presenti la Ministra Fabiana Dadone e Frascesco Mutti, C.E.O. della Mutti S.p.A., storica azienda alimentare tra i leader nel settore agroindustriale italiano. Lo trovi qui.

Il secondo appuntamento, il 14 giugno, ha avuto come protagonisti i dirigenti di due importanti aziende: NTT e Sogei. Eccolo.

Ti piacerebbe sapere quali sono gli altri appuntamenti? Ecco il calendario completo:

12 luglio (Carlo tamburi, Direttore Enel Italia)

19 luglio (Giuseppe Gola, Amministratore Delegato ACEA)

20 settembre (Agostino Santoni, Vice Presidente Cisco Sud Europa, ed Emanuele Carosati, Bioinformatico e Chimico-informatico Aboca)

27 settembre (Fabio Giuliani, General Manager Bosch Italia, e Paola Corna Pellegrini, CEO Allianz Partners Italia)

11 ottobre (Nicola Monti, AD Edison, e Salvatore Castiglione, Quality Manager Danone)

25 ottobre (Ferrero e Alleanza Assicurazioni)

15 novembre (Pierangelo Scappini, Responsabile Risorse Umane Poste Italiane, e Tiziana Mele, Managing Director Lundbeck Italia)

29 novembre (lo scoprirai presto).

Che aspetti? Dai forma al tuo futuro! Iscriviti ora qui!