Il Presidente Pepe: "Dal territorio arrivano segnali allarmanti"

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Presidente della Gadit Avellino (Guardie Ambientali D’Italia), Antonio Pepe.

“Prendendo in esame il mese di giugno sono aumentate, infatti, del 17% le cessioni di animali rispetto allo scorso anno e del 60% l’abbandono dei gatti che, essendo privi di microchip, sono lasciati a un triste destino molto più spesso dei cani. Dunque, dal territorio arrivano segnali allarmanti.

Naturalmente sulla cessione, in periodo di pandemia, hanno inciso molto i ricoveri e, purtroppo, i decessi. Sottolineando che chi ha un animale in casa deve sapere a chi affidarlo in caso gli succeda qualcosa. Secondo i dati da noi raccolti circa il 60% delle cessioni è dovuta al decesso dei proprietari anziani e circa il 50% al ricovero.

Ma dietro all’abbandono, ci sono anche motivazioni di scarsa disponibilità per cui l’animale è abbandonato per scarsa solvibilità dovuta alla crisi economica, oppure all’arrivo di un bambino in famiglia. In sostanza, si continua a scegliere un animale da compagnia come fosse una borsa, che quando passa di moda o non piace più viene gettata via. Secondo i dati emerge che il circa il 40% dei cani abbandonati erano ospitati in famiglia.

Il Presidente della Gadit Avellino, Antonio Pepe, illustra il reato di abbandono di animali, sottolineando che il codice penale, all’art. 727 punisce con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività (per approfondimenti: Il reato di abbandono di animali). Inoltre, alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. L’abbandono di animali è un reato verso il quale la giurisprudenza si è mostrata sempre più sensibile, al punto che, non di rado, anche la Corte di Cassazione è intervenuta per vagliare una serie di fattispecie: non soltanto, l’abbandono su strade o autostrade, ma anche lasciare l’animale da solo in giardino (leggi: Lasciare il cane in giardino senza compagnia lontano dall’abitazione integra il reato di abbandono) sul balcone (leggi: Lasciare il cane sul balcone è reato) o chiuso in auto a lungo (leggi: Cassazione: è reato lasciare il cane in auto per troppo tempo) sono casistiche valutate dalla giurisprudenza.

Si sottolinea che la Gadit è sempre presente sul territorio con i sui mezzi e volontari che ricoprono le qualifiche di Guardie zoofile, evidenziando che da marzo e in essere una convenzione con il comune capoluogo per il controllo del territorio urbano, quindi capiterà spesso: di vedere i volontari del Gadit fermare e controllare persone accompagnate da cani che passeggiano per la città, in più ci sono dei servizi mirati contro l’abbandono di animali sulle strade provinciali e nei comuni limitrofi“.