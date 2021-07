La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti gli operatori interessati

Avellino – Dopo la lunga fase di stasi dovuta all’emergenza Covid -19, gli operatori di quasi tutti i settori manifatturieri si sono trovati a fronteggiare un’altra pericolosa emergenza: un aumento generalizzato delle materie prime, difficoltà negli approvvigionamenti, e ritardi nelle consegne di materiali e componenti.

Per analizzare questo fenomeno che sta condizionando la piena ripresa che tutti auspichiamo, il Comitato Piccola Industria di Confindustria Avellino, guidato da Massimo Iapicca, ha promosso ed organizzato un incontro di approfondimento utilizzando lo strumento del webinar, coinvolgendo esperti in campo economico, giuridico e del mondo del credito per discuterne ed analizzarne i vari aspetti, compreso quello di come tutelarsi nei confronti dei clienti che non accettano di rivedere i compensi ai propri fornitori.

Il webinar dal tema “Allarme aumento materie prime: effetti, prospettive e come tutelarsi” si terrà mercoledì 7 luglio 2021 alle ore 15,00. Interverranno: Ciro Rapacciuolo – Responsabile Congiuntura e Previsioni del Centro Studi Confindustria; Francesco Di Ciommo – Professore Ordinario di Diritto Privato Luiss Guido Carli; Alessandro Lenoci- Direttore Commerciale Imprese Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo.

Ad animare la discussione ed il dibattito sono previste le testimonianze di alcuni casi aziendali emblematici da parte dei rappresentanti di Condor Spa, Elbor Spa, HTT Centro Affilatura Srl. Introdurrà i lavori e farà da moderatore Massimo Iapicca- Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Avellino.

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti gli operatori interessati. Contattando gli uffici di Confindustria Avellino, gli interessati potranno ricevere il link a cui collegarsi per partecipare.