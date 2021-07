Il sipario si alzerà venerdì 9 luglio alle ore 21.00

Una serata brillante, per riscoprire il fascino di musica e canzone con “ Una notte a Napoli”, il varietà comico musicale, inserito nel cartellone estivo del “Teatro d’Europa” di Cesinali.

Sipario venerdì 9 luglio, alle 21.00, con protagonista Luciano Capurro, l’artista pronipote di Giovanni, autore de “’O Sole Mio”. Accanto al cantante, Anna Caso, Max Cimino e le Lazzarelle Ballet, per un’atmosfera di magia. Sul palcoscenico, una storia metafisica, con due personaggi che si ritrovano ad osservare di sera la città di Napoli, travolto dalla sua straordinaria bellezza. Un angelo senza ali li intrattiene con le parole dei grandi personaggi partenopei, purtroppo scomparsi, come Totò, Massimo Troisi, Pupella Maggio, i fratelli De Filippo, Tina Pica, Diego Maradona. In questa atmosfera fatta di ricordi, si muovono le ballerine sulle noti frizzanti di Renato Carosone, mentre Luciano Capurro interpreta “Amado mio”, l’immortale canzone di Rita Haywarth, “Malafemmena” del grande Totò.

“Sarà uno spettacolo all’insegna della grande arte di Luciano Capurro - commenta il direttore artistico del “Teatro d’Europa” Luigi Frasca – che fa rivivere un genere molto in auge nel passato, ma attualmente obsoleto, come il varietà. Per il pubblico sarà un’occasione per riscoprire la tradizione napoletana, che tocca anche la contemporaneità, con i successi di Peppino Di Capri”.

Evasione e coreografie di eccezione, per una serata intensa. “La magia del varietà - conclude Frasca- è nella combinazione di musica, danza, canzoni e sketch, per sorridere dopo un periodo difficile, segnato dall’ansia e dall’isolamento causati dalla diffusione del COVID”.