Campania, aperte candidature nella Commissione per la parità di diritti

E’ stato oggi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina di venti donne nella “Commissione Regionale per la realizzazione della parità di diritti e delle opportunità tra uomo e donna” (legge regionale 4 maggio 1987, n. 26 e ss.mm.ii.)

La scelta sarà operata tra:

aderenti a movimenti femminili dei Partiti politici; iscritte ad associazioni femminili presenti ed operanti in Regione, rappresentative delle diverse culture; esperte e studiose della condizione femminile e dei problemi della parità.

Le componenti della Commissione regionale per la realizzazione della Parità dei Diritti e delle Opportunità tra uomo e donna restano in carica cinque anni e comunque fino all’insediamento del nuovo organismo. La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito e in nessun caso sono riconosciute indennità o rimborsi spese.

Coloro che intendono presentare la propria candidatura devono far pervenire, nel rispetto della modalità in seguito specificata, apposita domanda in carta semplice, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, come da allegato modello che è parte integrante del presente avviso, corredata da: