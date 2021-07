Le due unità mobili raggiungeranno i cittadini irpini per le vaccinazioni anti-Covid

Al fine di incrementare la platea dei vaccinati, in linea con gli obiettivi della Campagna Vaccinale Anti-Covid 19, partirà mercoledì 7 luglio 2021 il Tour dei Camper della Salute che farà tappa nei comuni irpini. Due le unità mobili messe in campo dall’Asl di Avellino per raggiungere i cittadini, con il supporto delle amministrazioni comunali, allo scopo di convincere anche gli indecisi a vaccinarsi.

Tutti i cittadini, maggiori di 12 anni e residenti in provincia di Avellino, potranno presentarsi presso le postazioni individuate dall’Asl, muniti di tessera sanitaria e senza prenotazione, per effettuare la vaccinazione fino ad esaurimento posti disponibili, secondo il seguente calendario:

Mercoledì 7 luglio dalle ore 8.00 alle ore 13.00: Sirignano

dalle ore 14.00 alle ore 19.00: Domicella

Mercoledì 7 luglio dalle ore 8.00 alle ore 13.00: San Martino V.C.

dalle ore 14.00 alle ore 19.00: Capriglia I.

Giovedì 8 luglio dalle ore 8.00 alle ore 13.00: Aiello del Sabato

dalle ore 14.00 alle ore 19.00: Summonte

Giovedì 8 luglio dalle ore 8.00 alle ore 13.00: Serino

dalle ore 14.00 alle ore 19.00: Chiusano di S.D.

Venerdì 9 luglio dalle ore 8.00 alle ore 13.00: Venticano

dalle ore 14.00 alle ore 19.00: Bonito

Venerdì 9 luglio dalle ore 8.00 alle ore 13.00: Montecalvo I.

dalle ore 14.00 alle ore 19.00: Villanova del B.

Sabato 10 luglio dalle ore 8.00 alle ore 13.00: Calabritto

dalle ore 14.00 alle ore 19.00: Teora

Sabato 10 luglio dalle ore 8.00 alle ore 20.00: Avellino

Lunedì 12 luglio dalle ore 8.00 alle ore 13.00: Guardia Lombardi

dalle ore 14.00 alle ore 19.00: Villamaina

Lunedì 12 luglio dalle ore 8.00 alle ore 13.00: Lacedonia

dalle ore 14.00 alle ore 19.00: Andretta