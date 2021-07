Presidente dell’Ordine dei Giornalisti Campania, Lucarelli: "Dopo i medici e gli infermieri siamo la categoria che ha dato di più"

Il circolo della stampa di Avellino riapre finalmente i battenti e lo fa con una cerimonia in cui, proprio stamattina, Costantino Vassiliadis, segretario provinciale dell’Ugl, ha aggiunto nuovi anelli alla catena di ringraziamento premiando Ottavio Lucarelli, Presidente dell’Ordine Giornalisti Campania.

Il sindacato, mosso dallo spirito di mostrare gratitudine alle varie categorie di lavoratori che, a causa della pandemia, hanno combattuto e continuano a lottare, ha voluto premiare anche i giornalisti che, in questo lungo e tortuoso anno, hanno continuato ad informare e ad aggiornare con serietà e professionalità la comunità.

«Speriamo ci sia una ripresa dopo la pandemia che non è ancora finita. Gli auspici sono buoni. Abbiamo iniziato a dicembre ringraziando tutte le categorie che in questo lungo anno e mezzo hanno dato di più distinguendosi e impegnandosi nella lotta contro la pandemia. Sanità, forze dell’ordine, istituzioni. Oggi è il turno dei giornalisti, una categoria molto spesso bistrattata a cui abbiamo oggi voluto dare un riconoscimento simbolico per il lavoro svolto con professionalità e serietà» – così ha affermato Costantino Vassiliadis che ha continuato - «Si parla di nuove aperture. Qui in provincia le aziende che dopo la pandemia non hanno più aperto sono numerose. Adesso si vede un piccolo spiraglio ma ci vorrà una politica attiva del lavoro e molto tempo».

Presente all’evento, moderato dal giornalista Gianni Colucci, anche Maria Rosaria Pugliese, segretaria regionale Ugl Campania «Abbiamo vissuto e stiamo vivendo un momento molto difficile ed è doveroso riconoscere il sacrificio e la dedizione mostrata dai giornalisti e da tutte le categorie professionali» queste le parole della segretaria che ha consegnato la targa di ringraziamento, ad Ottavio Lucarelli, Presidente dell’Ordine Giornalisti Campania, in qualità di rappresentante dell’intera categoria di giornalisti irpini e della Campania.

«Dopo i medici e gli infermieri siamo la categoria che ha dato di più. È un riconoscimento che va a tutta l’informazione irpina e campana. Non dimentichiamoci di tanti colleghi che hanno lavorato in luoghi a rischio, che non ce l’hanno fatta e che sono stati per diverse settimane in terapia intensiva. L’informazione è stata doppiamente importante; c’è stata una comunicazione a livello nazionale che ha creato molta confusione e la stampa ha dovuto fare chiarezza in molte situazioni» – ha fermamente dichiarato Lucarelli.

Premiato anche il giornalista irpino Ottavio Giordano al quale è stata consegnata targa di ringraziamento.