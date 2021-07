Le manifestazioni di interesse possono essere inviate entro le ore 15.00 del 4 luglio

Sotto la Presidenza congiunta della Germania dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa, circa 1000 partecipanti nel mese di dicembre 2020 si sono ritrovati, online, per il 3° Convegno europeo dell’animazione socioeducativa ovvero Youth Work, che si è concluso con l’approvazione della Dichiarazione che stabilisce le linee guida per l’attuazione dell’Agenda europea sull’educazione socio-educativa del processo di Bonn.

Anche l’Italia ha partecipato con la sua delegazione composta da Agenzia Nazionale per i Giovani e Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio civile universale nel ruolo di capi- delegazione.

L’obiettivo della “Dichiarazione finale” ha uno scopo molto ambizioso e di medio periodo che impegna tutti a rafforzare l’Agenda europea sull’animazione socioeducativa, rispettando al contempo il quadro politico, e descrivendo passi, azioni e misure future da intraprendere nel corso del processo di Bonn. La dichiarazione finale è il risultato di un processo condiviso che ha recepito anche le istanze dei partecipanti e che mira a valorizzare e far riconoscere, in tutta Europa, il ruolo e il valore della “comunità di pratica degli animatori socioeducativi” e a rafforzare l’impegno politico per lo sviluppo e l’innovazione dell’offerta di animazione socioeducativa in tutta Europa.

L’Agenda sarà un valido contributo anche in ottica di progettazione presente e futura nel panorama dei programmi europei Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà.

L’Agenzia sarà impegnata, infatti, a implementare l’Agenda attraverso la collaborazione attiva con tutti gli stakeholders, affinché nei prossimi 2 anni ci si possa confrontare sui successi conseguiti in favore del consolidamento della politica giovanile.

Per fare questo, l’Agenzia nazionale per i Giovani pubblica una manifestazione di interesse per la costituzione di un Tavolo di lavoro finalizzato all’approfondimento, studio e analisi della figura dello Yuoth Worker con particolare riferimento al contesto nazionale al fine di elaborare piani d’azione e strategie da condividere nelle opportune sedi europee.

La scelta di allargare il gruppo di lavoro nasce dall’esigenza di disegnare un quadro strategico europeo per sviluppare e rafforzare ulteriormente le pratiche e le politiche dell’animazione socioeducativa e per dare forma allo sviluppo dell’animazione socioeducativa in Italia e in Europa.

Per aderire alla manifestazione di interesse i partecipanti devono essere:

animatori socio-educativi (youth worker);

ricercatori;

formatori;

organizzazioni del settore;

stakeholders interessati in base alle rispettive competenze;

decisori politici regionali e locali

Le manifestazioni di interesse a partecipare al tavolo di lavoro dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: direzione@agenziagiovani.legalmail.it, entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 04/07/2021.

