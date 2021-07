Il ritiro a domicilio dell’olio vegetale esausto verrà effettuato nei giorni 7-8-9 luglio

Il Comune di Ariano Irpino ricorda che nei giorni 6 – 7 – 8 luglio 2021, verrà effettuato il ritiro a domicilio dell’olio vegetale esausto di provenienza domestica.

Si inizia martedì 6 LUGLIO con il Centro Storico e zona Piazza Mazzini.

Mercoledì 7 LUGLIO verrà effettuato il ritiro nel Rione Martiri, nelle seguenti strade:

Via Variante limitatamente lungo la SS 90, Via Martiri, Rione Martiri, Villa Caracciolo, Via e c/da Cannelle, Via Vinciguerra S. P. per Ariano Scalo utenze entrambi i lati fino ad abitazione Moschillo Alessandro.

Giovedì 8 LUGLIO verrà effettuato il ritiro nel Rione Cardito, nelle seguenti strade:

Via e C/da Cardito;

Via e C/da Torana;

Rione Piano di Zona;

Via IV novembre;

Via e c/da Viggiano; Casa Circondariale a salire; Via Virgilio; Rione Rodegher; Rione Cappelluzzo; Rione San Pietro; Parco Maddalena (sottostante distributore); Via San Tommaso; Via Brecceto.

E’ importante lasciare la tanichetta piena, a partire dalle ore 7,00 in modo visibile sulla strada in corrispondenza delle proprie abitazioni. Gli operatori passeranno per il ritiro dell’olio esausto e lasceranno la tanichetta svuotata nello stesso posto, in modo da poter riutilizzare il contenitore.

Il Servizio è a costo zero, ed è effettuato dalla Società Ecopan.