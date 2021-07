Agenzia Giovani, consultazione online della Ministra Dadone

Le nuove generazioni si esprimeranno sui temi dell’alimentazione sostenibile

In occasione del Forum mondiale sull’alimentazione, la Ministra Fabiana Dadone avvia oggi una consultazione on line sul Portale www.giovani2030.it, in collaborazione con l’Agenzia nazionale per i giovani, per invitare le nuove generazioni ad esprimersi sui temi dell’alimentazione sostenibile. La consultazione, che sarà aperta fino al 20 luglio, riguarderà i temi dell’accesso ad alimenti nutrienti e sicuri per tutti, del consumo sostenibile, della produzione con impatto positivo sull’ambiente, dei mezzi di sussistenza e, infine, dell’uguaglianza e della resilienza.

Le ragazze e i ragazzi saranno chiamati ad esprimere le loro preferenze rispetto a cinque quesiti e avranno la possibilità di formulare proposte di nuove soluzioni attraverso risposte aperte.

La consultazione, disponibile da oggi al link QUI, sarà il contributo dell’Italia ad un più ampio processo al quale, in questi mesi, stanno lavorando cittadini, organizzazioni pubbliche e private di tutto il mondo e che culminerà nell’evento organizzato dal WFF a Roma dal 1° al 6 ottobre 2021, con la partecipazione di rappresentanti dei Governi e dei vertici delle Nazioni Unite e di molte organizzazioni giovanili.