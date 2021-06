Così il Segretario Generale della Fismic/ Confsal

Avellino – Si è tenuta ieri presso il centro servizio Asi di Pianodardine la riunione con i nuovi dirigenti dell’ Asi Pisano e Spinazzola, le Segreterie Provinciali di Fismic, Uilm, Fiom e le Rsu dell’Asidep.

Due ore di confronto serrato a tutto campo che hanno sancito l’inizio di una nuova fase.

“Pisano e Spinazzola, - dichiara il Segretario Generale della Fismic/ Confsal Giuseppe Zaolino – hanno le idee chiare sulla nuova gestione. Fine delle clientele politiche che hanno caratterizzato la gestione degli ultimi vent’anni e creato situazioni debitorie che stavano portando al collasso e inizio del rilancio con la valorizzazione delle risorse umane e professionali“.

“C’è stato un feeling spontaneo, nato sulle strategie condivise per mantenere in mano pubblica la gestione della depurazione e di allargare l’offerta di servizi alle imprese per creare nuova ricchezza e per evitare di continuare con politiche restrittive e dei tagli all’occupazione“, prosegue Zaolino.

“Si metterà mano anche alla gestione dell’Asidep perché non ha dato i risultati auspicati, accumulando altri debiti per politiche sbagliate. E’ come avere una Ferrari a disposizioni, continua Zaolino e non avere il pilota e la benzina per farla andare . Dovranno essere superate anche le diseguaglianze economiche tra i dipendenti dell’ Asi e dell’Asidep“, afferma Zaolino.

“Bisognerà mettere in campo nuovi progetti collegati con il PNRR, depurazioni, servizi alle imprese, strade di collegamento tra i nuclei industriali, infrastrutture. La sfida è ambiziosa, conclude Zaolino ma l’inizio di una nuova fase è molto stimolante. Il dopo De Mita è iniziato, nuove energie in campo per dimostrare che si può fare meglio a vantaggio di lavoratori, imprese e cittadini“, conclude Zaolino.