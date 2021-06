La proiezione avverrà martedì 29 giugno, alle ore 20.30, al Movieplex di Mercogliano

Martedì 29 giugno, dalle ore 20.30 alle 22.30, presso il Movieplex di Mercogliano lo Zia Lidia Social Club presenta:

“Una donna promettente” di Emerald Fennell, Gb/Usa, 2020, con Carey Mulligan, Bo Burnham, Alfred Molina.

La trentenne Cassie esegue un rito settimanale per smascherare e squalificare quel mondo maschile col quale ha un conto in sospeso dai tempi dell’università improvvisamente interrotto e decide di rendere la sua battaglia più mirata e minuziosa.

Oscar 2021 per la miglior sceneggiatura originale, il folgorante film della sceneggiatrice e regista Emerald Fennell è stato premiato per il suo contenuto morale e politico molto attuale, per la sua struttura a colpi di scena e per la sua verve da commedia nera.

Riduzione per i soci dello ZLSC: 4 euro

Tariffa standard: 6 euro