Chiunque lo avesse visto può segnalarlo a questo numero telefonico 320 8606329

Da sabato mattina non si hanno più notizie di Antonio Moscatiello, 58 anni, originario e residente a Cervinara. I familiari preoccupati hanno prontamente fatto denuncia ai carabinieri di Cervinara e il comune ha predisposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile per la ricerca di persona scomparsa.

Dall’ordinanza comunale:

Premesso che in data 28 giugno 2021 è giunta notizia alle forze dell’ordine della scomparsa di una persona nel territorio comunale di Cervinara; Dato atto che sono state attivate dalle Forze di Polizia le procedure per l’avvio delle ricerche con intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; Rilevata la necessità, data l’emergenza e l’urgenza del ritrovamento della persona scomparsa, attivare tutte le procedure di Protezione Civile istituendo il Centro Comunale di Protezione Civile:

L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Cervinara con decorrenza immediata fino a cessate esigenze al fine di assicurare, nell’ambito del territorio Comunale, di tutte le attività di supporto alle forze in campo per il ritrovamento della persona scomparsa;

Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso la sede Comunale in Piazza Trescine;

Di attivare le seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale e di individuare quali referenti responsabili delle stesse i funzionari e/o impiegati indicati per ciascuna di esse nel Piano Comunale di protezione Civile giusto decreto sindacale n.58 del 2020 Istituzione COC per emergenza epidemiologica da Covid19;

Di notificare il presente provvedimento mediante la sua affissione per almeno 15giorni consecutivi all’Albo Pretorio nonché di inoltrarne copia al Prefetto di Avellino per le eventuali osservazioni quale superiore Autorità Provinciale di Protezione Civile. La Polizia Locale e le altre forze di Pubblica Sicurezza sono incaricated ellavigilanza, controllo ed esecuzione del presente provvedimento.

Per l’ordinanza completa clicca qui.

Chiunque lo avesse visto può segnalarlo a questo numero telefonico. 320 8606329.