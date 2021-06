L'inaugurazione avverrà domenica 27 giugno 2021 a partire dalle ore 17.00

Domenica 27 giugno 2021 verrà inaugurato il centro sportivo “Borgo San Rocco-Piazza Diaz” a partire dalle ore 17.00. L’inaugurazione del centro, area ripristinata e riqualificata, è un progetto fortemente voluto da questa Amministrazione Comunale soprattutto in considerazione dell’impatto del Covid sulla Comunità, in particolar modo in considerazione dei grandi sacrifici, in termini di socializzazione, compiuti dai più giovani e lo stop che ha subito lo sport. Il centro, oltre luogo sportivo in tal senso può e deve diventare un luogo di aggregazione di socialità per i ragazzi e per l’intera Comunità. Il programma prevede, dopo il saluto del Sindaco, del Presidente del forum dei giovani e la benedizione del centro, un triangolare di calcetto tra forum e l’esibizione di pallavolo. Tutti i campi saranno disponibili dopo il taglio del nastro. L’inaugurazione si svolgerà in ottemperanza alle normative anti Covid.