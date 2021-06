All’ordine del giorno ci sarà l'adozione del Piano d’Ambito

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Ato Rifiuti di Avellino.

Un passo decisivo verso l’acquisizione della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Il Presidente Valentino Tropeano ha convocato – per domani mattina, sabato 26 giugno, alle 10 – il consiglio dell’ente per l’adozione del Piano d’ambito.

I consiglieri hanno ricevuto, già da alcune settimane, lo strumento di programmazione che, nei giorni scorsi, è stato oggetto di un confronto informale, dal quale è emersa una condivisione generale del piano redatto dal direttore generale Annarosa Barbati con la collaborazione dei tecnici del Conai.

Il consiglio in programma domani – prevista ancora la partecipazione mista – prevede un solo punto all’ordine del giorno: “Adozione del Piano d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 34 comma 7 della Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 – Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare”.

Dopo l’adozione, il piano d’ambito sarà portato all’attenzione dell’assemblea dei sindaci, chiamata ad esprimere un proprio parere.