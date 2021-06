Le fiamme sono state prontamente spente mettendo in sicurezza l'area

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, alle ore 13’30 di oggi 24 giugno è intervenuta in contrada Stratola a Montella per un incendio che ha interessato delle rotoballe di fieno, depositate in un fondo privato a margine della strada. Le fiamme sono state spente mettendo in sicurezza l’area.