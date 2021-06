Grottaminarda – Iniziati i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione

Cobino: "Per un'eccellente funzionalità e un'ottimizzazione degli impianti di pubblica illuminazione"

Prove tecniche di nuova illuminazione sulla Fontana Vecchia ed in alcune zone rurali di Grottaminarda. Già messi in funzione alcuni corpi illuminanti nell’ambito del Project financing, la grande opera che prevede l’adeguamento, l’efficientamento energetico e la messa a norma dell’impianto di pubblica illuminazione dell’intero territorio di Grottaminarda.

I lavori hanno avuto effettivo inizio e saranno eseguiti dal Raggruppamento Temporaneo di imprese “I. Be-Esco S.r.l. “di Calcinaia (PI).

«Per un’eccellente funzionalità e un’ottimizzazione degli impianti di pubblica illuminazione – spiegano Sindaco, Giunta, Consiglieri Delegati, e Capogruppo Consiliare di Maggioranza – la ditta ha già provveduto a sostituire le lampade attuali con quelle a risparmio energetico in alcune aree ed in modo graduale provvederà alla sostituzione anche in altre aree rurali e nelle aree del centro urbano. Le opere prevedono, inoltre, la sostituzione dei pali e dei corpi illuminanti lungo il Corso Vittorio Veneto nel tratto compreso tra la Chiesa del Rosario e la Chiesa della Croce.

Per consentire la massima sicurezza e la ottimizzazione dell’efficientamento energetico è prevista, infatti, l’integrazione dell’impianto di pubblica illuminazione mediante l’installazione ex novo di pali e di corpi illuminanti su tutto il territorio comunale».

Al fine di ottenere il massimo risparmio ed aumentare considerevolmente il livello di efficientamento energetico, dunque, i lavori proseguiranno con la sostituzione dei corpi illuminanti nelle seguenti zone: