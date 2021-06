"Gara già aggiudicata, a breve la stipula del contratto”

“In merito alla possibilità di impiego dell’arma comune ad impulsi elettrici da parte del personale della Polizia di Stato – ha spiegato il sottosegretario all’Interno Sibilia rispondendo al Question Time a Montecitorio – dopo una fase di sperimentazione conclusasi positivamente in dodici città capoluogo, è stato dato avvio all’ iter di adozione della nuova norma che ha modificato il “Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell’armamento in dotazione all’Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia” , con l’inserimento definitivo e stabile dell’arma comune ad impulsi elettrici tra le dotazioni di reparto”.

“In proposito - aggiunge Sibilia – evidenzio che con il provvedimento del Ministro in data 16 giugno 2020, nelle more della definizione dell’iter di adozione del decreto recante modifiche al regolamento, il personale della Polizia di Stato è stato autorizzato ad impiegare, per i compiti istituzionali e quale dotazione di reparto, la predetta arma, siccome non eccedente le potenzialità offensive delle Forze di Polizia.

Informo, inoltre, che la procedura acquisitiva inerente l’approvvigionamento di n. 4.482 Armi ad Impulsi Elettrici e relativi accessori per le esigenze delle Forze di Polizia, è stata aggiudicata lo scorso 25 maggio 2021 all’operatore economico Axon Public Safety GermanySE. La stipula del relativo contratto non potrà avvenire prima del prossimo 29 giugno, prevedendo la vigente normativa in materia di appalti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016) l’applicazione di un termine dilatorio tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto in parola (c.d.clausola di stand still).“ ha concluso Sibilia.