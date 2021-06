Le attività si svolgeranno dal 12 al 31 luglio, per ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni

La Pastorale Giovanile insieme alle parrocche della città è al lavoro per un’estate indimenticabile.

La parola Grest significa, letteralmente, “GRuppo ESTivo” ed è la “versione” estiva dell’oratorio dedicata ai più piccoli.

Si, perchè il Grest è parte dell’oratorio che durante l’estate non va in vacanza, ma esce all’aperto nelle piazze e nei parchi delle nostre Parrocchie. Insomma, vacanze educative organizzate da parrocchie e oratori che consistono in periodi di animazione, giochi, gite e laboratori che si svolgono durante il periodo estivo.

Ogni anno il Grest ha un tema diverso che dà l’impronta ai giochi, alle canzoni (bans) e a tutte le attività di animazione e che guida i ragazzi alla scoperta della Parola di Dio rendendola concreta e vicina alle proprie esperienze.

Il Grest si svolge all’inizio dell’estate e coinvolge ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni che per quattro settimane si ritrovano a giocare, ballare, danzare, ridere, pregare, cantare mangiare… condividendo un’esperienza significativa di vita e amicizia.

Il gruppo animatori è composto da ragazzi, dai 16 in su, che si mettono al servizio dei più piccoli non solo per le due settimane in cui si svolge il Grest ma spendendosi nei mesi e settimane precedenti per ideare, creare e organizzare i giochi e le varie attività di animazione.

Le attività si svolgeranno dal 12 al 31 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 20.00 al Polo Giovani.

Fonte: diocesiavellino.it