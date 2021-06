La domanda può essere presentata entro le ore 12,00 dell’8 luglio 2021

Ariano Irpino pubblica un Avviso per il conferimento di un incarico di alta specializzazione presso l’Area Tecnica a tempo determinato.

Il Comune di Ariano Irpino, informa che è possibile presentare domanda per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato per l’attuazione del Progetto straordinario “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA”, approvato con deliberazione di G.C. n. 139 dell’ 8 giugno 2021.

La domanda può essere presentata entro le ore 12,00 dell’8 luglio 2021, ed i requisiti specifici tecnici sono:

diploma di laurea in Ingegneria e Architettura e comprovata esperienza e specifica professionalità maturata nel campo del recupero e rigenerazione urbana, nonchè nelle attività di reperimento, rendicontazione di finanziamenti e contributi pubblici acquisita in particolare presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, per almeno un triennio, anche non continuativo.

Per maggiori dettagli sulla modalità di presentazione delle domande, la documentazione è disponibile sul sito del Comune di Ariano Irpino www.comunediariano.it