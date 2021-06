www.irpinia24.it

Un nuovo bando di Europa Creativa, con l’obiettivo di creare una rete di operatori cinematografici europei. Complessivamente, il bando può contare su una dotazione finanziaria 15 milioni di euro.

Gli obiettivi del bando, nel dettaglio, sono:

- Aumentare il pubblico dei film europei non nazionali sul mercato, attraverso incentivi e progetti di collaborazione, comprese attività per i giovani spettatori;

- Rafforzare e rinnovare l’esperienza cinematografica;

- Adeguare le pratiche commerciali delle sale cinematografiche europee in termini di sicurezza, sostenibilità e inclusione;

- Promuovere il potenziale di innovazione delle sale cinematografiche europee, incoraggiando lo scambio di buone pratiche, la condivisione delle conoscenze e altre forme di collaborazione transfrontaliera tra i membri della rete;

- Contribuire al dialogo politico sull’industria cinematografica diffondendo i risultati delle attività della rete oltre i suoi membri.

Un’attenzione particolare sarà data alle candidature che presentano strategie adeguate a garantire un’industria più sostenibile e rispettosa dell’ambiente e per assicurare l’equilibrio di genere, l’inclusione, la diversità e la rappresentatività.

Clicca qui per leggere il bando