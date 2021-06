Pubblicati i termini e le modalità per la compilazione ed il versamento

Con provvedimento del 29 gennaio 2021, n. 28928 (e successive modifiche) l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello “Redditi 2021-PF” per il periodo d’imposta 2020, nel quale è compreso il Quadro RR obbligatorio per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti (sezione I) e per gli iscritti alla Gestione Separata INPS liberi professionisti (sezione II).

Con la circolare INPS 21 giugno 2021, n. 88 l’Istituto fornisce le istruzioni per la corretta compilazione del Quadro RR e le indicazioni in merito ai termini e alle modalità di versamento dei contributi, alla rateizzazione dei contributi e all’eventuale compensazione.