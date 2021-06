Saranno selezionati 756 operatori volontari

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale comunica che mercoledì 23 giugno sui siti internet www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it, www.serviziocivile.gov.it e su www.scelgoilserviziocivile.gov.it sarà pubblicato il bando per la selezione di 756 operatori volontari da impiegare in 74 progetti di servizio civile per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili presentati dagli enti iscritti all’Albo di servizio civile universale. I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo di 1.145 ore. Alcuni progetti hanno una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità (in particolare bassa scolarizzazione e difficoltà economiche), altri prevedono un periodo di tutoraggio.