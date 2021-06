Borrelli: “Tolleranza zero per i baby criminali”

“Episodi come quello del 15enne di Poggiomarino, che insieme ad alcuni coetanei prende di nascosto l’auto del padre, forza un posto di blocco dei Carabinieri e dopo diversi chilometri di inseguimento si va a schiantare contro un’altra auto dove c’erano madre padre e due bambini, ferendo la donna per fortuna in modo lieve, non sono tollerabili in una società civile. Si tratta di veri e propri atti criminali che, solo per un caso, non si sono risolti in tragedie ben più serie. L’autore di questo crimine, perché sia chiaro che non si tratta di una bravata, sia giudicato con la massima severità dal Tribunale dei Minori insieme ai suoi complici”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

“L’ondata di violenza messa in atto da minori negli ultimi mesi – prosegue Borrelli – continua a essere pericolosamente sottovalutata dalle istituzioni. Risse, aggressioni, sparatorie, minacce, un campionario di episodi criminali che troppo spesso restano impuniti. Assistiamo a una preoccupante escalation di episodi di violenza e irresponsabilità, nei confronti dei quali non è più possibile essere tolleranti”.“