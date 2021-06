Tonino Scala (SI): “Solidarietà all’on. Ciarrambino in nome di una lotta per la legalità”

Le parole di vicinanza del Coordinatore regionale di Sinistra Italiana

Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni del Coordinatore regionale di Sinistra Italiana Tonino Scala:

“Le due buste contenenti proiettili calibro nove indirizzati, con tanto di biglietti di minaccia intimidatoria, da anonimi al Vice Presidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarrambino, sono un atto da condannare senza indugio alcuno.

I due gravi episodi nel contempo costituiscono anche un chiaro segnale da parte di forze oscure di interferire nel libero esercizio delle proprie funzioni da parte di rappresentanti delle Istituzioni regionali e la frase “ stai zitta non parlare troppo” fa intendere che non si tratta di qualche esagitato o di una bravata ma che c’è una precisa volontà di intimidire chi, come l’on. Ciarrambino, ha manifestato coerenza e coraggio nel denunciare ed esprimere il proprio pensiero in merito a questioni di una certa sensibilità.

In un momento particolare come quello che si appresta a vivere la nostra regione, con una campagna elettorale importante alle porte e che decide il futuro di città e grandi centri urbani, episodi come questi fanno capire che taluni ambienti, più che mai interessati, non sono per nulla indifferenti al suo svolgimento .

Per questi motivi confidando in una incisiva azione della Magistratura facciamo appello a tutte le forze politiche e sociali campane perché si faccia fronte comune in questa battaglia per la legalità permanente in questa regione e che in questo fattivo impegno ci si ritrovi per esprimere la piena solidarietà alla Consigliera Valeria Ciarrambino.“