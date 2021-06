L' evento si svolgerà sabato 19 giugno, alle ore 19:00, presso la sala conferenze del Comune di Montoro

Sabato 19 giugno, alle ore 19:00 presso la sala conferenze del Comune di Montoro, il Forum dei Giovani presenterà il progetto “Storia in Rete”, progetto finanziato dalla Regione Campania e dalla Città di Montoro.

Sarà l’occasione per conoscere il nuovo Forum dei Giovani e per conoscere questa brillante iniziativa, che tratta la valorizzazione dei beni culturali e ambientali del nostro territorio, coinvolgendo i giovani, diverse Associazioni e la cittadinanza.

Il progetto vuole promuovere un modello di coesione sociale che sia capace sia di mantenere le tradizioni locali, sia di superare i campanilismi derivante dalla vecchia separazione di Montoro (Inferiore e Superiore) andando così verso la consolidazione di un’unica identità Montorese. L’obbligo principale è quello di fare rete tra le varie forze, unendo usi e tradizioni di tutte le frazioni. Tutto ciò può realizzarsi grazie alla collaborazione delle Associazioni locali che partecipano al progetto, e verranno presentate sabato, della cittadinanza e soprattutto dei giovani.

Sono previsti convegni, attività sentieristiche, contest e visite guidate a km zero.

Per conoscere più nel dettaglio il progetto “Storia in Rete” ed il nuovo Forum dei Giovani l’appuntamento è per sabato 19 giugno alle ore 19:00