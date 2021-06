INPS, con apposito avviso, comunica che:

Sono state pubblicate le graduatorie del bando di concorso Contributo per iscrizione e frequenza Asili Nido anno educativo 2019/2020 e del bando di concorso Bonus Cicogna 2020 che l’Istituto indice annualmente in favore dei figli dei dipendenti e pensionati iscritti al Fondo ex Ipost.

I due concorsi sono finalizzati all’erogazione di un contributo economico per la nascita di bambini (Bonus cicogna Fondo Assistenza) e al conferimento di contributi economici per il rimborso delle spese di iscrizione e frequenza di un asilo nido (Contributo in unica soluzione per rimborso spese asili nidi ai soli lavoratori ex IPOST).