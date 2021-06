Mattarella: "Il volontariato è un patrimonio generato dalla comunità che si riverbera sulla qualità delle nostre vite"

Le ACLI accolgono con favore e aderiscono convintamente alla candidatura transnazionale, presentata nei giorni scorsi al Senato, per riconoscere il Volontariato quale patrimonio immateriale dell’Umanità UNESCO; candidatura presentata da un Comitato costituito di persone rappresentative di questo mondo e di altre che, dal loro particolare punto di osservazione, hanno avuto modo di apprezzarne il quotidiano lavoro per la costruzione del bene comune. Ne fanno parte, tra gli altri, Giuliano Amato, Maurizio Cacciari, Ferruccio De Bortoli, Marco Tarquinio, Riccardo Bonacina, Fabrizio Pregliasco e Francesco Rocca.

«Il volontariato –ha recentemente affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella- è una energia irrinunciabile della società. Un patrimonio generato dalla comunità che si riverbera sulla qualità delle nostre vite».

Alcune indagini dicono che nel nostro Paese sono oltre 6 milioni le persone che fanno volontariato, oltre 4 milioni delle quali in maniera sistematica e coordinata in organizzazioni strutturate. Tra queste, ci sono le ACLI, con il loro tessuto associativo, i Circoli, le Associazioni specifiche.

«La recente pandemia e altre situazioni di difficoltà eccezionali –dichiara Alfredo Cucciniello Presidente provinciale delle Acli irpine- consegnano a tutti immagini di un impegno straordinario che tuttavia è spesso un impegno quotidiano, semplice ma indispensabile, che tesse e si prende cura di relazioni, persone, comunità, quartieri, paesaggi, beni culturali e della bellezza del mondo. Così come fa accadere cose umili eppur fantastiche nei nostri Circoli che assieme ai nostri Servizi per le persone, e in tante associazioni per il bene comune e l’organizzazione della speranza di un presente ed un futuro di giustizia e dignità per tutti. E’ questo il volontariato. Riconoscerlo come patrimonio dell’umanità significa testimoniare quanto l’umanità possa essere ancora qualcosa di inedito e di quanto possiamo ancora diventare, tutti assieme, un mondo pienamente umano».