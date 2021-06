Una passeggiata di circa tre ore tra i comuni di Ariano Irpino e Vallesaccarda

La Delegazione FAI di Avellino e il Gruppo FAI Giovani Avellino, con la collaborazione e il supporto dell’Associazione “Willoke”, organizzano una giornata alla scoperta della street art in Irpinia, che si terrà sabato 26 giugno 2021, tra i comuni di Ariano Irpino e Vallesaccarda.

“Uilloche!” è un’esclamazione dialettale pronunciata quando ci si ritrova, inaspettatamente, dinanzi a qualcosa che desta stupore. Ed è proprio questa la sensazione che le regalano le opere di arte urbana contemporanea, ormai nota a tutti come street art.

Massimiliano Alberico Grasso e Maria Elena De Gruttola, curatori di questo esperimento creativo, accompagneranno i visitatori in un percorso che ben farà comprendere cos’è l’arte urbana contemporanea.

I visitatori potranno prenotare il posto per la visita tramite il sito faiprenotazioni.it

La passeggiata avrà la durata di circa tre ore, tra i comuni di Ariano Irpino e Vallesaccarda. Gli spostamenti tra i due Comuni saranno a cura dei partecipanti, con auto propria.

La passeggiata si svolgerà in tutta sicurezza, seguendo il protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano per tutte le attività delle Delegazioni.

I posti sono limitati a un massimo di 20 persone per turno e, pertanto, la prenotazione è obbligatoria.

I turni di visita sono due, uno mattutino e uno pomeridiano:

ore 10.00

- appuntamento a Vallesaccarda presso Piazza Michele Adessa (https://goo.gl/maps/VaTwKeS5zypYymQR7) con accoglienza a cura dei volontari FAI – Fondo Ambiente Italiano

- inizio percorso a cura di Willoke

- spostamento ad Ariano Irpino e prosieguo passeggiata a cura di Willoke

ore 16.00

- appuntamento ad Ariano Irpino presso Via Calvario (https://goo.gl/maps/5hW399zPNXDhkKN77) con accoglienza a cura dei volontari FAI – Fondo Ambiente Italiano

- inizio percorso a cura di Willoke

- spostamento a Vallesaccarda e prosieguo passeggiata a cura di Willoke

È consigliato un abbigliamento comodo.

Il visitatore potrà donare un contributo volontario a partire da 3,00 € a sostegno del FAI – Fondo Ambiente Italiano.

Durante la giornata sarà possibile iscriversi al FAI – Fondo Ambiente Italiano alla quota di benvenuto di 15€ per i 18-35 anni e rinnovo alla stessa quota.

Il FAI ringrazia per la disponibilità e per il contributo i curatori di “Willoke” Massimiliano Alberico Grasso e Maria Elena De Gruttola e i Comuni di Ariano Irpino e Vallesaccarda per l’accoglienza e il patrocinio, la community IgersAvellino per il patrocinio.

Per qualsiasi informazione sarà possibile contattare la Delegazione FAI di Avellino tramite la mail avellino@faigiovani.fondoambiente.it o tramite i canali social ufficiali.