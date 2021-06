Il congresso per il rinnovo delle cariche elettive si terrà sabato 19 giugno

Le persone con disabilità necessitano di politiche sociali diverse da quelle messe in campo negli ultimi anni. La crisi sociale e sanitaria generata dalla pandemia ha rimesso in discussione il sistema di welfare messo in campo dal governo, dalla Regione, dai Comuni. Il sistema basato su politiche di protezione, reclusione ed assistenzialismo non può più funzionare. Questi saranno i principali temi al centro del convegno “Ripartire per una vita senza barriere” che si inserisce nel congresso per il rinnovo delle cariche elettive della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap della Campania. Anche il luogo dell’appuntamento è significativo in tal senso. Il congresso avrà luogo, infatti, presso il Sunrise Accessible Resort di Battipaglia, in provincia di Salerno. Una struttura che fa dell’inclusione sociale e lavorativa il proprio fiore all’occhiello. Il congresso avrà luogo sabato 19 giugno a partire dalle 9.30 e potrà essere seguito sulla pagina Facebook Fish Campania Ets.

Apriranno i lavori del convegno “Ripartire per una vita senza barriere” Daniele Romano, presidente Fish Campania Ets, Vincenzo Falabella, presidente Fish Onlus, Salvatore Parisi, vice Presidente Anffas Nazionale. Seguiranno gli interventi di Nino Savastano, assessore Politiche Sociale Comune Salerno e consigliere Regione Campania, Carlo Marino, presidente Anci Campania, Giampiero Griffo, coordinatore Ond, Giovanpaolo Gaudino, portavoce Forum Terzo Settore Campania, Melicia Comberiati, portavoce Alleanza contro Povertà Campania. Per la parte politica Piero De Luca, deputato, Andrea Cozzolino, eurodeputato, Loredana Raia, vice Presidente Consiglio Regionale Campania, Valeria Ciarambino, vice Presidente Consiglio Regionale Campania, Gianpiero Zinzi, presidente Commissione Anticamorra Regione Campania. E ancora Carmine De Blasio, direttore Azienda Servizi Sociali Atripalda, Maura Striano, direttore Centro Sinapsi Federico II, Ciro Pizzo, delegato disabilità Università Suor Orsola Benincasa, Anna Petrone, consigliera Parità Provincia di Salerno. Nella seconda parte saranno presentate le due agenzie di vita indipendente della Campania. Previsti gli interventi di Alessandro Parisi di Anffas Campania e di Rosaria Duraccio di Mo.Vi. Campania. Modera i lavori Ciro Oliviero, direttore editoriale dalSociale24. Dopo la pausa pranzo seguiranno la relazione del presidente di Fish Campania Daniele Romano e la votazione del nuovo consiglio direttivo dell’ente del terzo settore.

«Sono necessarie politiche che mettano realmente al centro la persone con disabilità, con i propri diritti e doveri. E che le renda indipendenti ed autonome dalla famiglia, oltre che dal contesto in cui vivono. Per realizzare questo percorso forse non è sufficiente una nuova legge, ma, in primis, una riforma generale del sistema di welfare. Da anni sottolineo che la burocrazia ammazza i diritti delle persone. Quindi prima di lavorare ad una nuova legge dobbiamo pensare ad un sistema burocratico e amministrativo meno ingessato, più snello, che non faccia attendere mesi per poter ricevere il contributo per la vita indipendente che spetta alle persone con disabilità. Così come non può più accedere che un Comune in dissesto blocchi i fondi per il dopo di noi o per gli assegni di cura», ha dichiarato il presidente di Fish Campania, Daniele Romano.