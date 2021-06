Le parti raggiungono un'intesa dopo un anno di scontri

Firmato ieri l’accordo l’integrativo dell’Aurubis di Pianodardine. Presso Confindustria di Avellino, le Segreterie Provinciali di Fismic/Confsal- Fim-Fiom-Uilm, le RSU e la Direzione Aziendale, hanno raggiunto dopo oltre un anno d’incontri e scontri un accordo di secondo livello che apre una nuova fase in una delle fabbriche storiche della nostra provincia.

“È toccato ancora una volta - dichiara il Segretario della Fismic Giuseppe Zaolino – aprire la stagione contrattuale di secondo livello con l’ Aurubis che da oltre 40 anni fa orientamento di politica sindacale in Irpinia e che è una fabbrica importante per il giro d’affari prodotto e per l’indotto coinvolto. Dobbiamo molto del successo di questa vertenza al lavoro svolto in fabbrica dalle RSU con in testa il nostro delegato Ciro Brosca.”

“Nei prossimi tre anni – conclude Zaolino – saranno effettuati investimenti importanti in tecnologia e processo che miglioreranno l’ambiente è la sicurezza rendendo meno pesante il lavoro degli operai. La proprietà tedesca potrà ulteriormente valorizzare la fabbrica Irpina che dopo una fase di conflittualità ha dimostrato professionalità e impegno. L’Irpinia del dopo Covid inizia da questa buona notizia”.