«Nel corso del tavolo in prefettura di lunedì scorso sul futuro sviluppo della mobilità dei cittadini Irpini, era emersa la necessità, nelle more della realizzazione della Stazione Hirpinia, di creare un collegamento in un click per gli avellinesi alla stazione di Napoli Afragola, dove poi poter prendere l’Alta Velocità per Roma, Milano e le altre città italiane. In quella sede mi ero impegnato col sindaco di Avellino per rendere possibile dal sito di Trenitalia l’acquisto di un biglietto unico. Per cui oggi ho incontrato con l’amministratore delegato di Trenitalia che mi ha assicurato il suo impegno in questa direzione. Sono fiducioso che presto, direttamente da tutti i canali di vendita di Trenitalia, dal sito web e dalla app, sarà possibile acquistare con un unico biglietto tutta la tratta da Avellino a Napoli o direttamente alle altre città italiane toccate dal treni veloci: sarà infatti istituito un servizio su gomma che finalmente collegherà gli avellinesi alla linea Alta Velocità. Una opportunità che il capoluogo e tutta la provincia attendono per velocizzare gli spostamenti e favorire, così, l’incremento di tutte le attività connesse all’area, dal turismo allo sviluppo industriale. Ho già messo in contatto Sindaco e Trenitalia così da valutare le soluzioni migliori rispetto al vettore autobus che consentirà di percorrere l’ultimo miglio senza pensieri ed in un semplice click».