Con la nota pubblicata ieri sera sui suoi profili social, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha inviato il proprio messaggio di augurio ai maturandi.

La dichiarazione qui di seguito:

“Un augurio affettuoso a tutte le ragazze e i ragazzi che domani inizieranno gli esami di maturità, un’esperienza sempre indimenticabile e da affrontare e vivere con tranquillità, ma allo stesso con rigore e impegno.

È una notte prima degli esami particolare, viene dopo quindici mesi di pandemia che hanno segnato la vita di tutti noi, soprattutto quella delle giovani generazioni. Le misure di sicurezza a tutela della salute pubblica hanno limitato in primo luogo la vita e le esperienze delle ragazze e dei ragazzi. Di questo siamo pienamente coscienti.

Con il Piano di Vaccinazione per i maturandi abbiamo cercato di rendere l’appuntamento degli esami più sereno e libero. Anche per questo, vogliamo andare avanti durante l’estate con l’immunizzazione degli studenti, per ripartire a settembre con il nuovo anno scolastico in sicurezza.”