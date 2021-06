Finanziati 26 progetti utili per migliorare la rete viaria dei nostri paesi

«Con l’ottenimento da parte della Regione Campania dell’anticipo di 40 milioni di euro sul fondo FSC si riusciranno a finanziare 67 progetti esecutivi sulla viabilità dei Piccoli Comuni (con popolazione inferiore ai 2mila abitanti). Ai quaranta milioni di euro se ne aggiungono altri dieci già stanziati dalla Regione. Un pacchetto di interventi, perciò, che vale cinquanta milioni di euro». Ne dà notizia il consigliere regionale Maurizio Petracca, vicepresidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania.

«Si garantisce – aggiunge Petracca – la copertura per interventi presentati dai Comuni e che non avevano avuto finora accesso alle risorse sulla viabilità. Per la provincia di Avellino vengono finanziati 26 progetti per un valore di circa ventuno milioni di euro, una porzione tutt’altro che secondaria rispetto ai 50 milioni complessivamente stanziati per l’intero territorio regionale».

«Con i 26 interventi – conclude Maurizio Petracca – si porterà un evidente miglioramento della rete viaria di altrettanti Comuni irpini soprattutto in termini di riammagliamento del territorio rurale o con le arterie di collegamento. Per le aree interne le infrastrutture viarie sono di vitale importanza. Questo pacchetto di interventi va proprio in questa direzione».

Ecco gli interventi che saranno finanziati con questa misura:

Comune di Aquilonia

Lavori adeguamento e manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione della viabilità di collegamento. 741.284,63 €

Comune di Carife

Manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità di base e per la messa in sicurezza delle Strade Comunali Ariacchino e Vatigario 999.487,72 €

Comune di Casalbore

Miglioramento e riammagliamento per la piena fruizione e la messa in sicurezza della viabilità comunale con capisaldi Viale delle Rimembranze – Scarpuzza. 998.604,66 €

Comune di Castel Baronia

Adeguamento e messa in sicurezza della viabilità comunale Tierzi – Piani per favorire l’interconnessione degli assi viari principali e autostradali 1.000.000,00 €

Comune di Greci

Intervento di ripristino funzionale strada San Rocco – Via Siciliano. Progetto esecutivo. 875.000,00 €

Comune di Grottolella

Lavori di sistemazione e completamento funzionale della viabilità comunale. 1.000.000,00 €

Comune di Lapio

Interventi di sistemazione della Rete Viaria Comunale, denominata Lapio-Campomarino 890.000,00 €

Comune di Marzano di Nola

Interventi straordinari e di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale denominate strade vicinale “Im-piano” e “Torre – S. Nereo” 741.462,00 €

Comune di Montaguto

Lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’asse stradale Sp 26 – tratto SS 90 a Orsara di Puglia (FG) 995.000,00 €

Comune di Morra De Sanctis

Progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione relativi alla strada Comunale “Morra–Mattinella-Monte C” 997.000,00 €

Comune di Petruro Irpino

Riammagliamento, miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza della strada comunale Lago- Campolongo-Ischia 1.000.000,00 €

Comune di Pietrastornina

Messa in sicurezza strade comunali Boscarelli e Pascone 500.000,00 €

Comune di Rocca San Felice

Messa in sicurezza e adeguamento della strada comunale Valle D’Ansanto di collegamento tra la s.p. 78 e la S.S.V Lioni Grottaminarda 630.000,00 €

Comune di Salza Irpina

Miglioramento-messa sicurezza rete stradale: v.Appia, v.Campetelle, SP16-collegamento con i siti di interesse: chiesa di S.Maria delle Grazie e staz.ferroviaria della tratta storica Rocchetta S.Antonio-Av 999.118,00 €

Comune di San Nicola Baronia

Messa in sicurezza della strada comunale Via Irpinia-Loc.Padule-Via Cierro 716.736,03 €

Comune di San Sossio Baronia

Lavori di “manutenzione straordinaria e riammagliamento delle strade comunali di San Sossio Baronia di collegamento con le strade SS 91, Fondovalle Ufita e il casello autostradale NA – BA” 997.366,40 €

Comune di Sant’Angelo a Scala

Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della comunale via Ponte Via Zaccaria e via Acqua delle Case 980.080,49 €

Comune di Senerchia

Lavori di messa in sicurezza della viabilita’ comunale in Localita’ Serrarota-Seperoni 450.000,00 €

Comune di Teora

Interventi di messa in sicurezza della strada comunale Castelluzzo – Mirogallo 489.962,15 €

Comune di Torre Le Nocelle

Lavori di adeguamento, potenziamento e messa in sicurezza di via Fontana Terra e via Madonna di Pompei. 410.000,00 €

Comune di Torrioni

Interventi di manutenzione e riqualificazione stradale – via Palmolito del comune di Torrioni 305.450,25 €

Comune di Trevico

Manutenzione straordinaria e riammagliamento delle strade comunali con la strada 91 bis e il casello autostradale di Vallata 996.413,64 €

Comune di Tufo

Messa in sicurezza ed adeguamento delle strade Santo Stefano, San Paolo, Piesco site in comune di Tufo 457.638,60 €

Comune di Villamaina

Adeguamento e manutenzione straordinaria per il ripristino e miglioramento delle condizioni di sicurezza della strada comunale di accesso al centro abitato 999.542,76 €

Comune di Villanova del Battista

Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino della strada comunale Galavizza 584.400,00 €

Comune di Zungoli

Miglioramento, adeguamento, ristrutturazione e potenziamento delle strade comunali con la S.P. 63 – 1° lotto funzionale 995.598,28 €

TOTALE: 20.750.145.61 €

Napoli, 14 giugno 2021

