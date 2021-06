Prossimo webinar oggi, 14 giugno, alle ore 15

Si arricchisce la platea di adesioni al progetto di orientamento e informazione ideato e promosso dalla Ministra per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, e realizzato in collaborazione con Agenzia Nazionale per i Giovani, Dipartimento per le politiche Giovanili e con il supporto del network “CEOforLIFE”. Aderiscono, grazie al supporto di ASSTEL – Assotelecomunicazioni: Fastweb, Open Fiber, Inwit, System House e Cellnex.

“Dopo il primo webinar di lunedì 7 giugno, stanno arrivando numerose adesioni di aziende al progetto Open Doors. Si tratta di dare ai giovani un’opportunità di orientamento, formazione e un contatto diretto con chi guida le aziende e chi ci lavora – ha dichiarato il ministro Dadone – do il benvenuto quindi alle aziende che anche grazie al supporto di ASSTEL stanno aderendo: Fastweb, Open Fiber, Inwit, System House, Cellnex”.

“Siamo molto orgogliosi di fare parte del progetto Open Doors, occorre assumere giovani e promuovere a politiche di formazione permanente, di reskilling e upskilling – ha dichiarato il direttore generale di ASSTEL, Laura Di Raimondo – e la Filiera TLC è in prima linea per formare i talenti del futuro, mettendo sempre al centro il capitale umano”.

Il secondo e prossimo appuntamento sarà lunedì 14 giugno alle 15.00. Insieme al ministro Dadone saranno presenti Walter Ruffinoni CEO di NTT Data e Andrea Quacivi CEO di Sogei, oltre ad alcuni studenti e studentesse dell’Università Luiss Guido Carli e dell’Università Europea di Roma.

Diretta video streaming sul sito di Rai Scuola (www.raiscuola.it), informazioni e iscrizioni sul portale Giovani2030 (www.giovani2030.it/iniziativa/open-doors/).