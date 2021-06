Il primo cittadino del capoluogo lancia l'appello: "Forza! Vacciniamoci tutti"

La nota del primo cittadino:

“Il mio turno è arrivato, mi sono vaccinato.

È l’arma più forte che abbiamo per sconfiggere il Covid-19 e per proteggere i più fragili, noi stessi e chi abbiamo vicino.

Se tutti ci vacciniamo, riusciremo ad uscire dal tunnel buio della pandemia. Io l’ho fatto con il sorriso sulle labbra, consapevole di compiere un passo verso la libertà e contro il virus.”

Aggiunge poi:

“Questa mattina mi sono vaccinato presso l’Hub dell’Asl di Avellino, allestito all’interno della caserma “Berardi” e realizzato dai militari dell’Esercito del 232mo Reggimento Trasmissioni.

Ho voluto ringraziarli a nome della Città per l’immenso lavoro svolto in questi mesi e per la grande professionalità dimostrata.

Sono il volto più umano e bello dell’Italia che in maniera silenziosa lavora per lasciarsi alle spalle la pandemia.

Coraggio, ne usciamo “