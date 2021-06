Il 2 luglio esoterismo e classicismo pop si incontrano sulle etichette dei vini di Donnachiara

Una degustazione immersa nell’arte e una live performance in cantina. Il 2 luglio l’azienda Donnachiara a Montefalcione (AV) ospiterà l’artista Alex Caminiti, per la presentazione della linea Kapemort – unconventional wine, da lui stesso curata nel design. Il vino e l’arte creano un connubio unico in Campania, dove il territorio è ricco di storia, tradizione e archeologia, che si intrecciano con legami antichissimi alle spinte innovative nella ricerca enologica e nella contemporaneità di designer e artisti di spicco sul panorama internazionale.

Alex Caminiti, artista messinese, attivo e ampiamente apprezzato in tutto il mondo, ha lasciato che il classicismo e il mondo pop si incontrassero nelle sue opere, raffigurando supereroi moderni nelle sue tele accanto ai celebri eroi del mondo antico come Bacco e la Gioconda. Caminiti ha partecipato alla realizzazione delle etichette di Kapemort, linea di vini non convenzionale dell’azienda Donnachiara che ha sede ad Avellino. L’esoterismo di Napoli appare vivido sulle bottiglie attraverso colori brillanti e crudi, che arrivano diretti all’occhio dello spettatore. Le etichette celebrano la memoria di un popolo attraverso la cultura, la geografia e i personaggi storici più incisivi: non è strano, forse unconventional, incontrare le Sibille, Omero, l’Eneide e Maradona nella stessa linea. A Diego Armando Maradona l’artista ha dedicato A diEGO, celebrazione di un campione senza tempo, arrivato ad affiancare San Gennaro, unico idolo partenopeo – fino a quel momento – nell’immaginario della tradizione popolare.

I vini Kapemort diventano così non convenzionali, non per il loro metodo di produzione, ma per l’essere oggetti di design intrisi della tradizione campana, ricca di un mito spesso sconosciuto al pubblico nazionale e ancor di più a quello internazionale. L’evento di presentazione della collaborazione tra Alex Caminiti e Kapemort si terrà a Montefalcione presso l’azienda Donnachiara, il 2 luglio alle ore 19.00, durante il quale la degustazione dei vini sarà accompagnata da una live performance ad opera dell’artista, in un viaggio unico alla scoperta di leggende misteriose, dall’etichetta al bicchiere.

Per maggiori informazioni:

Ilaria Petitto Managing Director – Società Agricola DONNACHIARA srl

tel. +393463521354

https://www.kapemort.it/

https://www.donnachiara.com/