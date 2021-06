Dal 13 giugno al 24 settembre una rassegna di eventi dal vivo presso la suggestiva Terrazza degli Artisti

Da domenica 13 giugno prenderà il via la rassegna “Innamorati della Musica in terrazza” organizzata dall’Associazione avellinese Igor Stravinsky.

La stagione si protrarrà fino al 24 settembre attraverso un’ampia offerta di concerti all’aperto che si svolgeranno presso la suggestiva location della Terrazza degli Artisti a Manocalzati.

Per il primo appuntamento di domenica 13, l’inizio del concerto e’ previsto alle ore 19.00, con ingresso a partire dalle 18.30. Si esibirà il Duo Kubrick violino e pianoforte che omaggerà L. Van Beethoven in una selezione di Sonate.

In ottemperanza alle norme anti Covid sarà possibile accedere con mascherina, verrà presa la temperatura e verrà richiesto di lasciare in un registro le tue generalità. Saranno presenti dispositivi igienizzanti. I posti esclusivamente a sedere saranno preassegnati, opportunamente distanziati tra loro. Sarà quindi obbligatoria la prenotazione.

In caso di maltempo l’evento si terrà nella Sala delle Arti.

Per prenotazioni mandare un messaggio WhatsApp al 340 571 9845 oppure una mail a associazionestravinsky@yahoo.it con segnalazione del numero delle persone che intendono partecipare con i loro relativi nominativi e segnalare eventuali congiunti. Le prenotazioni avverranno in ordine cronologico a partire dal giorno 8 giugno fino ad esaurimento posti. Le prenotazioni saranno confermate dall’Associazione con la stessa modalità di WhatsApp o mail entro il giorno 12 giugno.