I Lupi perdono 0-1 col Padova e dicono addio alla promozione in cadetteria

Il sogno cadetteria finisce qui. L’Avellino esce sconfitto dal “Partenio-Lombardi” per 0-1 contro il Padova nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie C (andata 1-1).

Primo tempo che vede i veneti sugli scudi, i quali trovano il gol al 28′ con Della Latta, che sfrutta un rimpallo da calcio d’angolo e spedisce il pallone in porta. 10 minuti dopo, ci provano ancora i biancoscudati con Ronaldo, che si infila in area tra i difensori irpini e calcia, ma Forte compie l’ennesimo miracolo della stagione. Sul finale dei 45 minuti, di nuovo l’attaccante brasiliano su punizione, ma il portiere biancoverde scaccia il pallone oltre la traversa.

Nella ripresa, subito chance per Chiricò, che però si fa ipnotizzare da Forte, non riuscendo a scartarlo. Occasione anche per i Lupi con Dossena che colpisce di testa dopo un cross di Tito, ma Dini non si fa sorprendere. Ci riprovano i padroni di casa con Maniero, che tira a giro sfiorando la traversa. Nei minuti finali, l’Avellino spinge tantissimo per provare a pareggiare ma il risultato non cambia: finisce 0-1.

I Lupi dicono addio, almeno per quest’anno, alla promozione in serie B. La stagione dei biancoverdi è stata però più che positiva, con il terzo posto in stagione e l’arrivo in semifinale playoff. Onore quindi a questa squadra, che ha già un occhio al prossimo campionato. Ed è più affamata che mai.

TABELLINO PARTITA

Avellino-Padova 0-1

AVELLINO (3-5-2): Forte; Laezza (1′ st Errico), Dossena, Illanes (33′ st Miceli); Rizzo, Adamo (39′ st Bernardotto), Aloi, D’Angelo (33′ st De Francesco), Tito; Fella (21′ st Santaniello), Maniero. A disp.: Pane, Leoni, Rocchi, L. Silvestri, Baraye, M. Silvestri. All.: Braglia.

PADOVA (4-3-1-2): Dini; Germano (16′ st Nicastro), Kresic, Rossettini, Curcio; Hraiech (43′ st Andelkovic), Della Latta, Halfredsson; Ronaldo (29′ st Vasic); Chiricò (29′ st Jelenic), Paponi (16′ st Pelagatti). A disp.: Vannucchi, M. Mandorlini, Biancon, Firenze, Biasci, Andelkovic, Bifulco, Ejesi. All.: A. Mandorlini.

ARBITRO: Colombo di Como.

Guardalinee: Garzelli-Barone.

Quarto uomo: Natilla.

MARCATORE: 28′ pt Della Latta.

NOTE: spettatori 1000. Ammoniti: Rizzo, Illanes, Ronaldo, Dossena, Hraiech, Maniero, Aloi, Chiricò, Rossettini, Vasic. Angoli: 6-5 per l’Avellino.