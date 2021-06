L' appuntamento è previsto il 10 giugno a partire dalle ore 10.00

A oltre tre anni dalla Riforma del Terzo Settore, ed in attesa dei decreti attuativi della legge di riforma dello sport, tra scadenze e rinvii, tra assemblee straordinarie e modifiche agli Statuti non mancano incertezze e preoccupazioni alle quali è difficile rispondere. Per fare il punto con chi vive quotidianamente il Terzo Settore e aiutare l’associazionismo e il mondo non profit a districarsi nelle novità introdotte, le ACLI e l’Unione Sportiva Acli di Avellino hanno organizzato un Seminario formativo che si terrà giovedì 10 giugno, a partire dalle ore 10,00, nell’ambito di Sport Days, presso il Villaggio “La città a spasso” di Torelli di Mercogliano.

“Lo sport tra le due grandi riforme: prospettive e criticità” è il tema del Seminario che, a partire dalle tematiche sportive e le problematiche delle Associazioni dilettantistiche, si estenderà a tutta la galassia degli Enti di Terzo Settore, alle Organizzazioni di Volontariato, alle Associazioni di Promozione Sociale, le Imprese Sociali e gli Enti Filantropici; i profili giuridici ed amministrativi, il regime fiscale, il volontariato e i rapporti di lavoro, le donazioni e le raccolte fondi, la raccolta e l’utilizzo del 5×1000, i rapporti con la Pubblica Amministrazione; sono solo alcuni dei temi di interesse dei partecipanti che si annunciano numerosi, tra i dirigenti sportivi, gli amministratori e tesorieri di associazioni, e professionisti quali commercialisti e consulenti del lavoro, coinvolti anche dai rispettivi Ordini Professionali.

I due relatori principali del Seminario saranno il Dott. Claudio Mancini, della Scuola regionale dello sport che interverrà su “Riforma dello sport: il punto sui decreti attuativi”, e Damiano Lembo, Presidente Nazionale dell’U.S. Acli e Coordinatore nazionale degli Enti di Promozione Sportiva che relazionerà su “Riforma del Terzo Settore: RUNTS e connessioni con il mondo sportivo”.

Tra gli indirizzi di saluto e gli interventi programmati, assicurano il loro contributo al Seminario anche Giuseppe Saviano, Delegato Coni Avellino e organizzatore di Sport Days, Vittorio D’Alessio Sindaco di Mercogliano, Massimo De Girolamo Presidente Provinciale dell’U.S. Acli, Sergio Roncelli Presidente regionale del Coni, Alfredo Cucciniello Presidente delle ACLI di Avellino, Francesco Tedesco Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Avellino e Carmine Del Sorbo Presidente provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.