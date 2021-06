Via Chiesa Conservatorio resterà chiusa fino alla fine del mese

Con lo slittamento del coprifuoco fino alle ore 24, il Comune di Avellino ha varato una nuova ordinanza, riguardante la pedonalizzazione del centro storico, che comprende quanto segue:

- Dalle ore 00.00 alle ore 24.00 tutti i giorni della settimana nel periodo compreso tra il 1 giugno 2021 ed 30 giugno 2021:

1. il divieto di circolazione, escluso residenti ed autorizzati, in Via Chiesa Conservatorio;

2. il divieto di sosta con rimozione coatta, escluso autorizzati, su ambo i lati di Via Chiesa Conservatorio.

- Dalle ore 20.00 alle ore 24.00 tutti i giorni della settimana nel periodo compreso tra il 7 giugno 2021 ed il 30 giugno 2021:

1. il divieto di circolazione, escluso residenti ed autorizzati, in Via Nappi nel tratto compreso tra Via Carmine e Corso Umberto I;

2. il divieto di sosta con rimozione coatta, escluso autorizzati, su ambo i lati di Via Nappi nel tratto compreso tra Via Carmine e Corso Umberto I;

3. il divieto di circolazione, escluso residenti ed autorizzati, in Via Del Gaizo, Via Duomo, Via San Francesco Saverio, Via Oblate, Corso Umberto I nel tratto compreso tra Via Sant’ Antonio Abate e Piazza Amendola, Via Luigi Amabile nel tratto compreso tra Piazza Amendola e Via Trinità;

4. il divieto di sosta con rimozione coatta, escluso autorizzati, in Via Del Gaizo, Via Duomo, Via San Francesco Saverio, Via Oblate, Corso Umberto I nel tratto compreso tra Via Sant’ Antonio Abate e Piazza Amendola, Via Luigi Amabile nel tratto compreso tra Piazza Amendola e Via Trinità;

5. L’istituzione del senso unico, con direzione di marcia Via Sant’ Antonio Abate, in Via Decorati al Valor Civile;

6. L’istituzione del divieto di accesso in Via Decorati al Valor Civile all’intersezione con Via Sant’ Antonio Abate;

7. obbligo di svolta a destra in Via Decorati al Valor Civile all’ intersezione con Via Sant’ Antonio Abate per i veicoli provenienti da Via Clausura;

8. l’obbligo di svolta a sinistra in Corso Umberto I all’intersezione con Via Sant’Antonio Abate peri veicoli provenienti da Piazza Castello;

- Dalle ore 20.00 alle ore 24.00 dal giovedì alla domenica nel periodo compreso tra il 7 giugno 2021 ed il 30 giugno 2021:

1. L’istituzione del divieto di circolazione, escluso residenti, in Via F.lli Urciuoli;

2. L’istituzione del divieto di sosta, sul lato destro secondo il senso di marcia, di via F.Ili Urciuoli nel tratto compreso tra i civici 14 e 18;

3. L’istituzione del divieto di sosta, sul lato sinistro secondo il senso di marcia, di via F.lli Urciuoli nel tratto compreso trai civici 03 e 07.