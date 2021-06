Ariano Irpino – uomo rinvenuto senza vita

La squadra è salita con la scala al primo piano dell'edificio, rinvenendo purtroppo il corpo dell'uomo privo di vita

Nel pomeriggio di oggi otto giugno, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, su richiesta del servizio sanitario locale, è intervenuta ad Ariano Irpino in via Vittorio Emanuele, per il soccorso ad un uomo di anni 57 il quale non rispondeva ai ripetuti richiami di parenti e vicini.

La squadra prontamente intervenuta per accedere all’abitazione è salita con la scala al primo piano dell’edificio, rinvenendo purtroppo il corpo dell’uomo privo di vita.