A causa della pendenza dovuta ai lavori agricoli, l' uomo ha perso il controllo del trattore

Qualche ora fa, in agro del comune di Tufo, un 47enne di Calvi, mentre effettuava lavori in un fondo agricolo, verosimilmente a causa della pendenza perdeva il controllo del trattore che si ribaltava. Nulla da fare per il 47enne, schiacciato dalla macchina agricola.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Avellino.