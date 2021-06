Su Produzioni dal Basso è partita la campagna di crowdfunding a sostegno dell'Associazione Libera

L’Associazione Libera nasce nel 1995 come rete di 1600 associazioni, cooperative sociali, movimenti e gruppi, scuole, sindacati, diocesi e parrocchie, gruppi scout, coinvolte in un impegno contro le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta. Da anni combatte per la giustizia sociale, la ricerca di verità, la tutela dei diritti, per una legalità democratica fondata sull’uguaglianza e per una cittadinanza all’altezza dello spirito e delle speranze della Costituzione.

Dal 2005 Libera ha dato vita ad una proposta di attivazione concreta durante l’estate, con l’obiettivo di coinvolgere e mobilitare la società civile, coinvolgendo soprattutto i più giovani, nel progetto: E!State Liberi! – campi di Impegno e Formazione sui beni confiscati alle mafie.

Ogni anno i partecipanti viaggiano con l’Associazione per raggiungere le realtà del terzo settore che riutilizzano i beni confiscati alle mafie in oltre 70 località del paese, dalla Sicilia fino in Valle d’Aosta. I campi di Impegno e Formazione si inseriscono in un contesto di mobilitazione che coinvolge cooperative sociali, associazioni e realtà attive nella sua rete associativa. I beni confiscati da simbolo del potere mafioso si trasformano in beni comuni aperti alla comunità e attenti ai suoi bisogni.

Da qui l’idea di lanciare una campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - per garantire la partecipazione ad un’esperienza di impegno e di crescita come quella di un campo E!State Liberi! a chi non può permetterselo. Grazie alle donazioni l’Associazione riuscirà a garantire la partecipazione gratuita di 50 giovani in tutta Italia, sostenendo le spese del campo e quelle di viaggio.

Inoltre, per tutti coloro che decideranno di supportare l’iniziativa, sono previste delle ricompense in base alla cifra donata.

Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/regala-un-estate-libera/