La riflessione di Fai Cisl e Flai Cgil

Nella giornata del 3 giugno 2021, nelle bacheche sindacali delle aziende Agroalimentari del territorio che comprende le provincie di Avellino e Benevento, è apparsa una nota a firma del Segretario Generale della Uila – UIL Avellino/Benevento che comunicava la decisione di dare un contributo di €. 500 ai lavoratori propri iscritti che dal 01/01/2021 al 30/06/2021 avessero contratto il COVID-19 semplicemente presentando l’esito del tampone, il codice IBAN e il documento di riconoscimento e codice fiscale.

Appare strano, che tale contributo deliberato dalla UILA UIL Avellino/Benevento sia stato comunicato in un periodo in cui vi sono i rinnovi delle RSU (rappresentanze sindacali unitarie) in alcune aziende del territorio Irpino Sannita, come ad esempio in un noto e rispettoso stabilimento di Flumeri (AV) dove dal 15 al 16 giugno si svolgeranno le operazioni di voto proprio per il rinnovo della RSU.

Tale situazione, a nostro avviso, lascia immaginare una sottile strategia atta a indirizzare la scelta dei lavoratori stimolati dall’incentivo economico, che sfrutta la disperazione di chi vive nel bisogno e prefigurando una sorta di consenso elettorale.

Teniamo a specificare che ogni Organizzazione Sindacale nella propria autonomia può decidere qualsiasi cosa, ma non può non tener conto della natura stessa del Sindacato. Il Sindacato ha come obiettivo principale quello di tutelare gli interessi dei lavoratori attraverso la contrattazione collettiva che regolamenta il trattamento economico e normativo degli stessi.

Siamo rammaricati, anche perché tutto questo si ripercuote indirettamente su le altre sigle sindacali che da sempre sono abituate a fare proselitismo con azioni sindacali atte alla tutela dei diritti dei lavoratori che rappresentiamo.