i Carabinieri della Stazione Forestale di Cervinara, ad epilogo di attività d’indagine intraprese al fine del controllo delle aste fluviali, hanno denunciato due persone ritenute responsabili della realizzazione di opere abusive. Nello specifico, in agro del comune di Cervinara, i militari hanno accertato la realizzazione di una pista in terra battuta in area boscata, sottoposta a vincolo paesaggistico ed inserita all’interno della perimetrazione del Parco Regionale del Partenio e in area posta nella fascia di rispetto del Torrente Castello, avente una lunghezza di 40 metri ed una larghezza media di 4 metri;