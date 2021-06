L'iniziativa si concluderà domenica 6 giugno al Multisala Partenio con la proiezione del film La pallina sulla conca della regista irpina Francesca Iandiorio

Tre appuntamenti dedicati alla settima arte promossi dallo ZiaLidiaSocialClub in collaborazione con tre delle sale più rappresentative dell’Irpinia prenderanno il via questa sera. Si parte con la proiezione del miglior film straniero degli ultimi Oscars, il danese Another round, distribuito in Italia con il titolo Un altro giro, di Thomas Vinterberg con Mads Mikkelsen alle 20.10 al Cinema Movieplex di Mercogliano. La nota multisala inaugurerà proprio oggi, 2 giugno, dopo il lungo periodo di chiusura dovuto al lockdown e per l’occasione non poteva mancare una proiezione speciale presentata dallo ZLSC per tutti gli appassionati.

Venerdì 5 giugno il pubblico, composto principalmente dai giovani alunni delle scuole medie, si sposterà a Mirabella per la proiezione di Crudelia di Craig Gillespie, ultimo live action firmato Disney con Emma Stone e Emma Thompson. Il regista australiano torna a dipingere i tratti di una donna forte e sconsiderata dopo il suo acclamato Tonya con Margot Robbie. L’appuntamento di Mirabella sarà l’occasione anche per rendere omaggio al regista Gianbattista Assanti recentemente scomparso.

In proposito la presidentessa dello ZLSC Michela Mancusi ha detto: “Giambattista Assanti aveva la capacità di legare il mondo dei sogni e di chi lo anima. Aveva l’abilità di fare del cinema una grande casa nelle cui stanze ognuno potesse stare perfettamente a suo agio, come sul suo set. Qualche giorno fa lo ZiaLidiaSocialClub è stato nella sua casa madre, il Cinema Carmen di Mirabella, all’inaugurazione della riapertura della nuova stagione cinematografica e ci eravamo detti che vivere il cinema a casa Assanti è come fare esperienza di quello che vorremmo fosse il cinema ovunque. Ed ora che Giambattista non c’è più è come se svanisse la possibilità di “sognare in grande” per l’Irpinia e per il cinema stesso. Nel giorno della sua scomparsa avremmo dovuto far visita al cinema Carmen con i ragazzi delle scuole medie. Forse un segno. Saranno i ragazzi a darci il coraggio di ripartire sulla scia luminosa lasciata da Giambattista Assanti”.

La tre giorni dedicata al cinema si concluderà domenica 6 giugno alle 19.30 al Multisala Partenio con la proiezione del film La pallina sulla conca della regista irpina Francesca Iandiorio che sarà anche presente e disponibile ad un confronto diretto con il pubblico. In concorso al Biografilm Festival 2020 il film ha raccolto importanti consensi soprattutto per le scelte stilistiche originali.